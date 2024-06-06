Соціологічна група Рейтинг: Тернопіль знову визнано найбезпечнішим та найекологічнішим містом України

Соціологічною групою «Рейтинг» в квітні-травні 2024 року на замовлення IRI (Міжнародного республіканського інституту (США) проведено соціологічне муніципальне опитування. За результатами опитування Тернопіль визнано найбезпечнішим та найбільш екологічним містом України. Також Тернопіль увійшов у ТОП-3 за якістю послуг.

Що виділяють респонденти

Респонденти виділяють у Тернополі низький рівень злочинності, добру організацію роботи всіх комунальних служб, правоохоронних органів. Безпечні умови перебування у тернопільських дитячих садочках, школах та вишах. Наші сусіди Хмельницький та Львів посіли у рейтингу відповідно 9 та 10 місто.

Також Тернопіль знову визнано найбільш екологічним містом України. Респонденти виділяють якість та кількість зелених насаджень у місті.

Тернопіль – у ТОП-3 за індексом якості сфер та послуг

Загалом, за рівнем задоволеністю якістю 19-ти сфер та послуг Тернопіль увійшов у ТОП-3 загального рейтингу міст західної України. Увійшов у ТОП-5 міст України по індексу сфери послуг, обійшовши сусідній Івано-Франківськ.

Також наше місто посіло 7 місце по рівню задоволеності містянами. Тернопіль випередив Івано-Франківськ та Львів. Тернопіль також займає 7 місце за рівнем комфортності проживання.

Підтвердили статус Numbeo

До речі, нещодавно найбільша у світі база даних про міста та країни Numbeo опублікувала статистику щодо рівня безпеки життя в Європі. У цьому рейтингу Тернопіль було визнано одним з найбезпечніших міст не лише України, а й всієї Східної Європи.

За даними Numbeo, у Тернополі індекс злочинності складає 23,54 бали. Індекс безпеки – 76,46 балів. Індекс злочинності у районі 20 балів говорить про вкрай поодинокі випадки вуличної злочинності в країні, індекс від 25 до 40 – низький рівень злочинності, від 40 до 60 – помірний, від 60 до 80 – високий, та від 80 до 100 – максимальна ймовірність стати жертвою злочину.

Нагадаємо, у передвоєнному 2021 році Тернопіль посів перше місце у рейтингу найкомфортніших міст України. Ці дані оприлюднив український тижневик «Фокус» з посиланням на 13-й Рейтинг найкомфортніших міст України 2021. За результатами дослідження, серед 24 найбільших міст лідерство та статус «Найкомфортнішого міста України» здобув Тернопіль.

Друге місце в рейтингу посів Івано-Франківськ, а трійку лідерів замкнув Хмельницький. Київ опинився на сьомому місці, Львів – на п’ятнадцятому.

Новина від пресслужби.