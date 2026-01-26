Смертельна пожежа на Тернопільщині. У Байковецькій громаді загинула людина

24 січня на Тернопільщині рятувальники ліквідували три пожежі, одна з яких мала смертельні наслідки. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Трагічний випадок стався у Романовому селі Байковецької громади. Там виникла пожежа господарської будівлі. Вогонь охопив площу близько 40 квадратних метрів, знищив вікна та майно, а також пошкодив перекриття й облицювання стін.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Надзвичайникам вдалося локалізувати займання та не допустити поширення вогню на сусідню будівлю, однак врятувати людину не вдалося.

«Попри зусилля рятувальників, людського життя врятувати не вдалося», — зазначили у ДСНС.

Ще дві пожежі протягом доби зафіксували у приватних житлових будинках у селищі Коропець та місті Бучач Чортківського району. У цих випадках загиблих немає, а вогонь не перекинувся на сусідні споруди.

Причини виникнення пожеж та обставини загибелі людини наразі встановлюють фахівці.