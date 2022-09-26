Дорожньо-транспортна подія трапилася 25 вересня о 15.18 на автодорозі М 19, неподалік перехрестя з автодорогою Р32. Поблизу Плоского, що на Кременеччині, зіткнулися «Hyundai Getz» та «Opel Zafira».

Водійка «Hyundai Getz» від отриманих травм загинула на місці події. Киянка з 1978-го. Тимчасово мешкала в Залужжі, що на Збаражчині.

Для деблокування тіла загиблої з понівеченого автомобіля, зазначають надзвичайники, залучали черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

Водія «Opel Zafira» – шпиталізовано до Кременецької опорної лікарні. Чоловік з 1980-го. Мешканець Луцька. В шпиталі опинилися й троє його пасажирів.

Правоохоронці з’ясовують обставин та причин виникнення ДТП.