Смарагдова мережа Європи: унікальний ставок на Тернопільщині повернули громаді

На Тернопільщині задоволено позов прокуратури про повернення громаді земель природно-заповідного фонду площею майже 228 га.

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Бережанської окружної прокуратури в інтересах держави до комунального підприємства Залозецької селищної ради про розірвання договорів оренди земель водного фонду та водного об’єкта, повернення земельної ділянки площею майже 228 га, з них 183 га – ділянка Залозецького ставу.

Оскільки ставок розміщений в межах гідрологічного заказника та Смарагдової мережі Європи (екологічна мережа територій, важливих для збереження природи), де заборонено рибогосподарську діяльність, а також систематично не сплачувалась орендна плата, прокуратура подала позов з вимогою розірвати договір оренди та повернути територіальній громаді земельну ділянку природно-заповідного фонду.

Рішення суду ще не набрало законної сили.

Участь у судовому розгляді забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури, повідомляє пресслужба відомства.