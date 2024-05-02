Смачний Великдень: найкращі рецепти

Класичний рецепт паски від шеф-кухаря Клопотенка

Інгредієнти:

750-800 г пшеничного борошна

220 мл теплого молока

25 грамів дріжджів

1 яйце +1 жовток

2 столових ложки сметани 20%

225 г цукру + 1 ст. л. для опари

10 г ванільного цукру

1 апельсин

100 грамів м’якого вершкового масла 82,5%

2 ст. ложки олії

25 мл коньяку

100 г родзинок/цукатів

200 г цукрової пудри

дрібка солі

декоративна посипка

Приготування

Нагрійте молоко та покришіть у нього дріжджі. Добре перемішайте до розчинення. Додайте цукор і знову перемішайте, доки цукор не розчиниться. Накрийте рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин. Опара має збільшитися удвічі. Додайте одне яйце та один жовток, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, м’яке масло та сметану. Добре перемішайте. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці та додайте до суміші з опарою.

Насипте борошно та перемішайте тісто до однорідності. Додайте алкоголь.

М’яке тісто не повинно липнути до рук. Сформуйте з нього кулю та викладіть у глибоку миску, змащену олією. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на годину. Додайте родзинки.

Наповніть паперові або металеві форми тістом, але лише на 2/3 об’єму. Залиште форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми.

Випікайте в духовці протягом 20-35 хвилин. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою.

Рецепт паски від священика Олексія Філюка

Священник-блогер Олексій Філюк з Шушківців Лановецької громади випікає паски за рецептом від свахи з Оришківців.

«Спершу потрібно попросити Божого благословення, щоб все вдалося, – каже він. – Звичайно, що цей хлібчик є певним символом. Христос казав, що Він є хліб життя».

Для приготування о. Філюк використовує такі інгредієнти — борошно, яйця, дріжджі, молоко, цукор, ваніль та родзинки, лимон для аромату. Бере півлітра теплого молока, 100 г дріжджів, 3 ложки борошна, ложечку цукру. Опару накриває і ставить в тепле місце на 30 хвилин.

Тим часом бере 10 яєць. Білки відділяє від жовтків. Жовтки з цукром збиває міксером до побіління. Цукру додає пів кілограма. 200 г масла розігріває. Опару вливає до борошна, додає збиті жовтки, трішки солі, масло, родзинки, тертий лимон.

Далі потрібно замісити тісто. Це – доволі тривалий процес, тісто має відставати від рук.

Щоб тісто підійшло, священник накриває його. Поки паски печуться, Олексій Філюк готує глазур. Для цього білки, що залишилися, збиває з цукровою пудрою.

Бабусина паска від Глінської

Українська кулінарка Єлизавета Глінська поділилася традиційним рецептом львівської паски, якому понад 100 років. Саме за ним пекли святкову випічку її мама та бабуся.

Інгредієнти:

Для опари:

300 мл молока,

50 г свіжих дріжджів,

50 г цукру,

200 г борошна

Для тіста:

3 яйця

2 жовтки

130 г вершкового масла

1,5 ст. л. олії

120 г цукру

20 мл горілки

щіпка солі

700 г борошна

200 г родзинок.

Приготування

Почнемо приготування з опари. Відправляємо в миску тепле молоко, цукор, дріжджі, додаємо борошно та перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годину в теплому місці.

Замішуємо тісто, з’єднавши всі інгредієнти. Воно має стати еластичним та не прилипати. Залишаємо у теплому місці на 2 години. Додаємо родзинки. Ділимо тісто на 5 частин, перекладаємо у форми, залишаємо на годину.

Випікаємо 30–35 хвилин.

Що ще приготувати на Великдень?

Найпопулярнішими у цей час є домашня шинка, ковбаска, паштет тощо.

Великодня шинка

Інгредієнти:

2 кг свинини

5 зубків часнику

3 ст. л. оливкової олії

3 ст. л. білого сухого вина

200 г темного пива

1 цибулина

2 гілочки розмарину

2 ст. л. соєвого соусу

2 ч. л. горошин чорного перцю

1 ч. л. горошин духмяного перцю

1 ст. л. меленої паприки

2 лаврових листки

1 ч. л. солі.

Приготування

Розтерти горошини перцю, перемішати з оливковою олією, соєвим соусом, сіллю, паприкою, часником, сіллю, цибулею і пивом, змастити м’ясо. Покласти в контейнер, герметично закрити і залишити в холодильнику на 12 годин. Покласти м’ясо в форму, влити вино, додати лавровий лист і розмарин та випікати в духовці, розігрітій до 165 градусів. Залишити м`ясо під фольгою на 15 хвилин, нарізати і подавати до столу.

Домашня шинка

Потрібно: 1-1,5 кг свинини (шия), 1 цибулина, 1 морквина, петрушка, сіль, перець, лавровий лист.

Приготування

Свинину перев’язати бинтом-сіткою. Замочити на годину в холодній воді. Потім залити м’ясо холодною водою і довести до кипіння, злити і знову залити холодною водою. Порізати цибулю на 4 частини, моркву – кільцями і додати до м’яса. Також додати сіль, перець, петрушку і лавровий лист. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити ще 40 хвилин. М’ясо вийняти, охолодити, загорнути у фольгу і запікати в розігрітій до 200°С духовці 30 хвилин.

Печена свинина

Потрібно: 600-700 г свинини, 1 середня морквина, 1 ст. л. гірчиці, 0,5 ст. л. червоного пекучого перцю, 1 ч. л. солі, 1 ч. л. (неповна) чорного меленого перцю, 2 горошини духмяного перцю, неповна чайна ложка цукру, 1-2 зубки часнику, жменя чорносливу.

Приготування

Свинину помити, посушити паперовим рушником. Моркву нарізати по довжині на 3-4 смужки. Бажано надати їм прямокутну форму, і з одного боку «загострити». За допомогою вузького ножа зробити проколи в м’ясі і нашпигувати смужками моркви та чорносливом. Часник порізати пластинками і нашпигувати ними поверхню свинини. Усі спеції перетерти в ступці. Натерти ними м’ясо та залишити на ніч у холодильнику, загорнувши в харчову плівку. Випікати в «рукаві» протягом 40-60 хвилин (залежно від шматка свинини) при температурі 170-180 градусів.

Копчена ковбаса

Потрібно: 6 кг шийної частини свині, 3 кг яловичини, 215 г солі, 200 г кишок, 1/3 ч. л. селітри, перець.

Приготування

М’ясо порізати шматочками, посолити, додати селітру і залишити на добу у холодильнику маринуватися (не накривати). Яловичину змолоти на м’ясорубці, використовуючи сітку з мілкими отворами. Для свинини використати насадку з великими отворами. Фарш поперчити, ретельно вимішувати і вибивати руками протягом 8-10 хвилин, поки не стане клейким. Кишки вимочити у воді і ретельно промити. На м’ясорубку зі спеціальною насадкою для ковбаси одягнути кишку і повільно наповнити її фаршем (кишка повинна бути наповнена не надто туго, тому що тріскатиме під час готування, але й без повітряних пухирців). Кінці кишки зав’язати ниткою. Коптити гарячим способом (теплим димом) протягом 2,5-3 годин. Коли зарум’яниться, запарити (підсолену воду закип’ятити і опустити в кип’яток ковбасу, витримати 30 хвилин, не доводити до кипіння). Потім знову прокоптити протягом 15-20 хвилин.

Куряча ковбаса

Потрібно: 600 г курячого філе, яйце, 1 зубець часнику, 50 мл вершків, 100 г цвітної капусти, кріп, петрушка, сіль, перець, спеції для курки.

Приготування

Підготовлене м’ясо подрібнити у процесорі в кашку з часником, цвітною капустою і зеленню (можна двічі пропустити через м’ясорубку). Додати яйце, вершки, сіль, перець і приправу для курки, перемішати, маса має вийти в’язкою. Розстелити на столі харчову плівку, укласти фарш, надати мокрими руками форму, загорнути, добре утрамбувати, краї плівки скрутити і щільно зав’язати. Варити ковбасу на середньому рівні 30-35 хвилин. Потім плівку обережно розрізати, дати ковбасі охолонути.