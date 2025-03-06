Слідчі Тернопільщини оголосили підозру чоловіку, який обіцяв «допомогу» в оформленні непридатності до військової служби

Фігурант запевняв, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ТЦК. Поліцейські затримали його під час отримання неправомірної вигоди. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Викрили корупційну схему ухилення від мобілізації оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ, під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Свої «послуги» фігурант оцінив у 16 тисяч доларів. За таку суму він пообіцяв військовозобов’язаному виготовити документи, які б давали йому підстави бути непридатним до служби. Для вирішення цього питання пообіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди у сумі 15 200 доларів.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Джерело: Нацполіція Тернопільської області