Бiйцi освоїли далекобiйнi американськi гармати – гаубицi М-777, якi США надали ЗСУ в рамках вiйськової допомоги.

За словами артилеристiв, ця технiка є надзвичайно потужною та володiє високою маневренiстю.

– Переважно нашими цiлями є артилерiйськi пiдроздiли рашистiв, прикриваємо нашу пiхоту, – розповiдає “Злий”, командир одного з пiдроздiлiв, який виконує бойовi завдання на Бахмутському напрямку Донеччини. – Не гребуємо й iншою бойовою технiкою, наносимо вогневе ураження й по живiй силi противника. Ми не перебираємо, нам дають цiль – i наше завдання її знищити.

Хлопцi кажуть, що 155 мм гаубицi М-777 – це грiзна сила. Ворог постiйно “полює” за ними i не шкодує для їх ураження нi ракет, нi снарядiв. Поливають щедро, але мимо, – запевняють воїни.

Фото: Сухопутнi вiйська ЗС України.