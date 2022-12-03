“Сковороди зоря у вічність промовля”: у бібліотеці в Тернополі відкрили виставку

Книжково-ілюстративну виставку “Сковороди зоря у вічність промовля” відкрили у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей.

Захід приурочили до 300-річчя від дня народження українського філософа, просвітителя, поета та педагога Григорія Савича Сковороди. Про це Суспільному розповіла організаторка виставки Надія Тимчук.

За її словами, в експозиції – понад 20 видань. Зокрема, твори самого філософа, література про його життя і творчу спадщину.

“Ми створили виставку, щоби ще більше популяризувати твори видатного українського філософа, які у час вони війни набули особливої актуальності та прозірливості. Адже саме Сковорода написав колись вірш про “північного сусіда”, який тепер прийшов на нашу землю вбивати та грабувати українців. Він писав про Гідність, за яку ми також виходили на Майдан, бо для нас важливі гуманістичні європейські цінності. Сковорода є втіленням справжньої свободи й незалежності духу, адже міг залишитися жити на Росії, проте не захотів, бо тільки Україна “була йому люба!”, – каже Надія Тимчук.

На виставці представили видання із бібліотечних фондів. Там є найстаріші, датовані сімдесятими роками минулого століття, а також сучасна література.

“Завдяки шкільній навчальній програмі та гаджетам діти багато знають про Сковороду. Ми ж у такий спосіб спонукаємо наших читачів та читачок до глибшого зацікавлення творами українського філософа, яких російські окупанти побоюються навіть зараз. Не випадково у травні цього року вони знищили музей Сковороди на Харківщині”, – говорить організаторка виставки.

За її словами, виставку відвідують не лише діти. Вони приходять зі своїми батьками та друзями. Серед них також є переселенці.

Виставка “Сковороди зоря у вічність промовля” у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей діятиме до 15 грудня, повідомила Надія Тимчук.

Автор: Анжела Шова