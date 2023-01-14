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Складні погодні умови на Тернопільщині призвели до додаткових аварій в електромережах

14.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Станом на 14 годину 14 січня без електропостачання залишалось ще 82 населених пункти Тернопільської області.

У зв’язку із складними погодніми умовами, в частині Тернопільської області, відбулось обледеніння на лініях електропередач наругою 0,4-10 кВ. Відповідно, є пошкодження цих ліній (обриви проводів), внаслідок чого тимчасово без електроенергії залишився ряд населених пунктів Тернопільщини.

Про це повідомляє ВАТ Теронпільобленерго

Станом на 14 годину 14 січня без електропостачання залишалося ще 82 населених пункти Тернопільської області. Аварійно-відновлювальні бригади працюють над відновленням пошкоджених електричних мереж, щоб донести світло до домівок споживачів. Проте, в деяких населених пунктах ситуація з енергопостачанням залишається складною.

Енергетики просять споживачів із терпінням та розумінням віднестись до даної ситуації!

Як повідомляє Укренерго, сьогодні, 14 січня внаслідок обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури в 11 областях України застосовують аварійні відключення електроенергії.

Автор: Роман Васильович

Мітки: негода, без електропостачання, без світла

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