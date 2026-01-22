22.01.2026 12:02

Скільки зброї вилучено на Тернопільщині торік?

За даними управління кримінальної поліції Головного управління Національної поліції Тернопільщини, минулого року було проведено 68 оперативних закупок та 140 обшуків. У результаті цих заходів із незаконного обігу вилучили: 11 автоматів, 7 пістолетів та револьвер, 39 одиниць зброї, переробленої на вогнепальну, 25 одиниць іншої вогнепальної зброї.

Серед вилученого також – 138 гранат, 8 гранатометів, майже 24 000 набоїв, 47 боєприпасів, 7 кг пороху та 5 кг тротилу.

За минулий рік за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки, до кримінальної відповідальності притягнуто 80 осіб, зареєстровано 240 кримінальних проваджень.

Поліцейські наголошують на важливості легалізації зброї. На Тернопільщині триває кампанія з декларування, яка дає змогу громадянам законно передати на облік або оформити у власне користування незареєстровану чи знайдену зброю без ризику притягнення до відповідальності.

 

