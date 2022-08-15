Нині майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», пише Газ Правда.

Усіх їх, згідно з рішенням Міненерго та Оператора ГТС України, автоматично приєднали до реєстру Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» на повноцінні річні тарифні плани з ціною 7,96 грн/куб. м.

Свої базові річні тарифні плани на серпень опублікували 10 газопостачальних компаній України. Серед них:

7,70 грн за куб пропонує компанія «Еру Людям».

7,799 грн за куб – «Енерджі Трейд Груп».

7,96 грн за куб – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

7,98 грн за куб – «Волиньелектрозбут» і «Закарпаття Енергозбут».

7,99 грн за куб – «Полтавагаз Збут».

Ціна газу решти постачальників у рейтингу коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.