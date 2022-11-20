Скільки коштують новорічні прикраси і де вигідніше їх купити у Тернополі

До нового року ще понад місяць, а тернопільські магазини вже переповнені святковими декораціями та ялинками. Де дешевше купити новорічні прикраси і яка їх якість – читайте у матеріалі.

Журналісти «20 хвилин» обійшли п’ять магазинів і поцікавилися, який новорічний товар вже доступний у кожному з них та скільки він коштує. У матеріалі ви побачите ціни з таких магазинів, як «Аврора», «Є таке», «Копійочка», «Щодня», «Епіцентр» та Jysk. Журналісти порівняли ціни на штучні ялинки, гірлянди, ялинкові іграшки, декор для будинку.

Чи є вже штучні ялинки?

Найперше ми звертали увагу на штучні ялинки. У маленьких магазинах їх ще не завезли. Лише в магазині «Аврора» нам вдалося знайти кілька: заввишки 115 см коштує 399 гривень, а 75 см – 179 гривень.

Куди більший вибір ялинок у супермаркеті «Епіцентр» та магазині Jysk. Зокрема в магазині Jysk пропонують штучну ялинку 150 см заввишки за 1 499 гривень, а на ялинки 180 см заввишки ціни коливаються від 2 299 до 3 250 гривень.

У супермаркеті «Епіцентр» ціни на ялинки чималі. Все залежить від пишноти, висоти та кольору. Ціни дивіться нижче:

70 см – 1 650 гривень;

150 см – 1 500 гривень;

190 см – 2600 гривень;

230 см – 3 300-3 600 гривень.

Магазин «Копійочка» пропонує ялинки від 170 до 280 гривень, а ось розміру продавці не знають. У магазині «Є таке» ціни на ялинки коливаються від 100 до 199 гривень.

Натомість в магазині «Щодня» ялинок поки немає. Продавці у магазинах запевняють, у перших числах грудня очікують завіз штучних ялинок.

Скільки коштують гірлянди?

Різнокольорові, металеві, пластикові та навіть з ниток – сьогодні тернополянам доступний чималий перелік гірлянд. Попри те, що влада закликає жителів Тернополя та області максимально економити електроенергію, на полицях магазинів здебільшого представлений товар, що працює виключно від розеток.

У магазині Jysk гірлянда на 690 см із 40 лампочками коштує 250 гривень, а на 450 см із 276 лампочками – 650 гривень. Також є вуличні гірлянди, ціни на які коливаються від 499 гривень (1245 см) і до 3 499 гривень (понад 2000 см).

Гірлянди на будь-який гаманець пропонують і в магазині «Епіцентр». Ціни коливаються від 64 гривень до 1279 гривень. До 100 гривень можна купити звичайну гірлянду з кольоровими вогниками довжиною 500 см.

Якщо говорити про гірлянди, ціни на які стартують від 300 гривень, то вони з масивнішими ліхтариками і переважно просто білого або жовтого кольорів. Довжина коливається від 580 см і до 3000 см. У гірляндах запрограмовані від трьох до восьми режимів виблискування. Для деяких навіть є пульт дистанційного управління.

У магазині «Аврора» гірлянди на 250 см коштують 79 гривень, металеві гірлянди на 400 см – 99 гривень. А ось довжиною 1450 см – 149 гривень. Якщо хочете оригінальнішу, то вам доведеться заплатити 229 або 279 гривень. Також наявні гірлянди-шторки, які коштують від 84 до 299 гривень. Все залежить від довжини та ширини виробу.

У магазині «Є таке» ціни на гірлянди коливаються від 89 до майже 300 гривень. Гірлянди з Led-лампочками як білими чи жовтими, так і кольоровими. Є також оригінальні у формі великих кульок.

Звичайні гірлянди без додаткових витребеньок можна знайти на полицях магазинів «Копійочка». Вони у формі малих кульок, ялинок або просто лампочки. Коштують від 79,90 до 99,90 гривень.

Також нам вдалося відшукати кілька варіантів гірлянд, що працюють від батарейок. Зовні вони не такі гарні та кольорові, але також надають приміщенню святкової та затишної атмосфери. Їх довжина від 100 до 1000 сантиметрів. На кожній гірлянді є від 20 до 200 Led-лампочок. Ціна залежить як від якості виробу, його довжини, так і від кількості лампочок. У магазині Jysk ціни на такі гірлянди коливаються від 40 гривень (120 см) до 350 гривень (290 см).

А ось у магазині «Епіцентр» за гірлянду треба віддати:

210 см – від 81 до 106 гривень;

– 515 см – 199 гривень;

810 см – 277 гривень.

На полицях магазину «Аврора» ми віднайшли кілька гірлянд, що працює від батарейок. Декоративна завдовжки 200 см коштує 229 гривень, а звичайна –129 гривень. Також від USB на 300 см – 55 гривень.

Жодної гірлянди на батарейках ми не знайшли на полицях мережі магазинів «Є таке», «Щодня» та «Копійочка». І якщо у першому магазині їх просто немає, то в інших – просять трохи почекати, адже ще не весь товар розклали з моменту доставки.

– У нас є вуличні новорічні декорації, що працюють від батарейок. А ось гірлянд, на жаль, немає. Бо ми у цьому році ще нічого з гірлянд не завозили, все що ви бачите на полиці – минулорічне. Ми розуміємо, що зараз непроста ситуація і більше купують товари, що працюють без розеток, але чи з’являються вони у нас – я не можу сказати, – розповіла продавчиня магазину «Є таке».

Пластикові чи скляні – що пропонують з іграшок?

І якщо ялинки чи гірлянди завезли ще не в повному обсязі, то новорічними іграшками у магазинах заставлені чи не цілі відділи. Є різні за розміром, якістю, кольором та ціною. У магазині «Щодня» новорічних товар тільки викладають на полиці, але тернополянам вже є з чого обрати. Та і ціни не такі велики:

1 оксамитова кулька – 29 гривень;

1 кулька із символом року – 39 гривень;

6 іграшок пластикових звичайних кульок – 59 гривень;

24 пластикових звичайних кульок – 249 гривень;

12 пластикових звичайних кульок – 249 гривень;

12 іграшок різних форм – 299 гривень.

У магазині «Копійочка» здебільшого пропонують тернополянам звичайні новорічні набори по три, шість або вісім іграшок в одному пакуванні. Кульки не розмальовані, просто вкриті срібною, золотою або іншими фарбами з блискавками чи без.

3 штуки блискучих кульок – 69,90 гривень;

3 штуки кульок у кольоровій фользі – 89,90 гривень;

4 штуки звичайних кульок – 69,90 гривень;

6 штук звичайних кульок – 89,90 гривень;

8 штук фігурних кульок – 149,90 гривень.

В «Аврорі» можна купити як звичайні іграшки у великих пакуваннях, так і додатковий декор, що продається у роздріб. Щодо цін, то 6 штук кульок обійдуться у 49 гривень, 9 штук – у 69 гривень, 12 кульок – у 88 гривень, а ось 3 штуки іграшок у фользі – 49 гривень.

Якщо бажаєте купувати у роздріб, то розраховуйте, що ціни на одну іграшку стартують від 5 до 39 гривень. Це можуть бути як звичайні іграшки, так і бантики, янголятка, дзвіночки.

«Є таке» пропонує тернополянам придбати 16 штук новорічних іграшок за 279 гривень, 15 штук менших за розміром – 139 гривень, а 10 штук кульок середнього розміру – 169 гривень. Також є в роздріб. Ціни на одну ялинкову прикрасу коливаються від 19,99 гривень до 56 гривень.

У Jysk пропонують не лише пластикові чи скляні вироби, а й дерев’яні. Так, 6 штук дерев’яних сердечок вам обійдуться у 125 гривень, 6 штук скляних кульок – 250 гривень, а з різьбленими малюнками – 275 гривень. А за 150 гривень ви зможете купити 34 дрібні пластикові кульки.

Якщо бажаєте купити в роздріб, то орієнтуйтеся, що за одну іграшку треба віддати від 45 до 65 гривень. Також у магазині пропонують придбати ельфів, гномів, що стануть гарною прикрасою для вашого будинку. Ельф заввишки 95 см коштує 240 гривень, заввишки 53 см – 175 гривень, а 128см – 400 гривень.

Щодо «Епіцентру», то для новорічних прикрас вже відкрили цілий відділ. І майже весь він заставлений пакунками або стендами з новорічними іграшками.

12 штук пластикових іграшок – 160 гривень;

24 штуки маленьких пластикових іграшок – 128 гривень;

31 штука різних форм та розмірів – 445 гривень;

70 штук різного розміру та кольору – 540 гривень;

Ціни на іграшки у роздріб коливаються від 38 до 200 гривень. На роздріб можна купити як великі новорічні кульки, так і янголят, балерин, гномів та інші різні декорації. Є також новорічні скляні кульки з розписом, за одну штуку треба віддати 261 гривню.

Традиційно дешевше купувати пластикові іграшки, але якщо ви хочете щось особливе, то вам доведеться витратити куди більше коштів.

Чи популярний новорічний дощик?

Сьогодні люди все більше надають перевагу гарним іграшкам та гірляндам. Для декору будинків купують віночки, великих ельфів та наліпки на скло. І все менше реагують на кольоровий дощик, що також присутній у магазині.

У магазині «Копійочка» новорічний дощик коштує 39 гривень. Все залежить від довжини, пишності. Щодо «Епіцентру», то ціни коливаються від 12 до 143 гривень. В «Аврорі» – від 19 до 29 гривень. Також новорічний дощик є і в магазинах «Є таке». Ціни на нього до 27 гривень.

А ось у магазинах «Щодня», Jysk новорічний дощик ще не продається.