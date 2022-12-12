Скільки коштує штучна ялинка у Тернополі: журналісти порівняли асортимент і ціни у магазинах та на ринку

До Нового року лишається менш ніж три тижні. У магазинах та на ринку вже можна придбати штучні ялинки.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, скільки вони коштують та де дешевше.

Цього року справжні зрізані ялинки та сосни почнуть продавати у місті з 15 грудня. А от штучні ялинки вже давно виставили у різних магазинах. Можна знайти як невеликі, висотою всього 50 сантиметрів, так і дерева висотою 3 метри.

Є недорогі ПВХ дерева. Їх голки виготовляють з цупкої плівки, яка розрізається на тонкі смужки. Також можна купити литу ялинку. Вона виглядає як жива.

Ми побували у різних магазинах та на ринку і порівняли асортимент штучних дерев. Як вони виглядають та скільки коштують?

Сільпо

У цьому супермаркеті вже є штучні ялинки різної висоти. Всі вони мають голки з ПВХ. Ціни починаються від 799 гривень, за ялинку висотою 1,3 метри. Висотою 1,5 м – 919 гривень

Є також «Європейські» сосни. Кінчики голок білі, а основа – коричнева. Таке дерево висотою 1,5 м коштує 2099 гривень, висотою 2,2 метри коштує 4099 гривень.

Ялинка «Альпійська» має голки, які звужуються ближче до краю гілок, тому така більше схожа на справжнє живе дерево. Коштує така 3799 гривень, висотою 1,8 м.

Ялинка «Люкс Декор» прикрашена шишками. Коштує така висотою 1,9 м 2799 гривень.

NOVUS

Асортимент штучних ялинок менший. Всі вони з ПВХ. Зелена ялинка «Анна Квазар» висотою 1,2 метри коштує 899 гривень.

Також є білого кольору, висотою 1,6 м. Ціна на таку – 1799 гривень.

Арт Декор

У цьому магазині ми знайшли литі ялинки. Вони мають голки схожі на справжні. Деякі не відрізниш від справжніх. Але ціни за таку новорічну красуню високі.

Литі ялинки різних відтінків зеленого кольору коштують від 1399 гривень.

1 м – 1399 грн;

1,5 м – 3399 грн;

1,8 м – 4499 грн;

2,1 м – 6199 грн;

2,3 м – 7199 грн;

2,5 м – 9999 грн;

2,7 м – 12 799 грн;

3 м – 14 399 грн.

Також були і дорожчі «засніжені» ялинки:

1 м – 1899 грн;

1,5 м – 4499 грн;

1,8 м – 5899 грн;

2,1 м – 7799 грн;

2,3 м – 9399 грн;

2,5 м – 12 999 грн;

2,7 м – 16 699 грн;

3 м – 18 799 грн.

Епіцентр

Штучну ялинку можна придбати і за 290 гривень, щоправда вона маленька, висотою 50 сантиметрів.

Ялинка з ПВХ «Європейська сніжинка», висотою 1,9 м коштує 2200 грн.

Найдорожча, яка вказана на сайті магазину, була за 16 900 грн, висотою 2,4 метри.

Що продають на ринку

На Центральному ринку є чималий вибір ялинок. Є з ПВХ, та є литі. Найдешевші, висотою 55 сантиметрів, коштують 125 гривень. Продають висотою до трьох метрів. Продавці допоможуть підібрати ялинку під ваш бюджет.

Є різної ціни, залежно, що саме вас цікавить, – розповіла одна з продавчинь. – ПВХ ялинки дешевші. З роками голки обсипатися не будуть. Їх можна мити. Головне – добре після цього висушити, щоб основа не почала іржавіти. Литі ялинки виглядають як справжні, але вони значно дорожчі – до 15 тис гривень. Є різних відтінків, зі сніжним напиленням.

Ціни на ялинки дивіться на фото:

А ви встановлюватимете ялинку на новий рік? Пишіть у коментарях!