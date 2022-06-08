Тернопільська обласна рада не витратила жодної копійки з обласного бюджету на збір, сортування чи відправку гуманітарної допомоги.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– За три місяці повномасштабної війни понад 200 тон гуманітарної допомоги ми відправили у різні, найбільш постраждалі від обстрілів окупантів, регіони України. Зокрема, Київ та Київську область, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Суми, Авдіївку, Курахове, Бахмут, Кривий Ріг, Талаївку, Золотоношу та інші міста. Зі збором допомоги нам допомагають наші друзі у різних країнах Європи, волонтери. Ми отримували вантажі з Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки. Вкотре дякуємо кожному, хто підтримував і продовжує підтримувати Україну та українців! – зазначив Михайло Головко.

Михайло Головко додав, що до нього часто звертаються за допомогою колеги – голови обласних і міських рад.

– Ми знаходимо можливості та допомагаємо жителям їхніх регіонів. Для того, щоб доставити вантажі, подолано десятки тисяч кілометрів. За власні кошти моєї сім’ї ми привозимо зібрану допомогу на Тернопільщину та відправляємо в найбільш постраждалі області України, а також нашим воїнам на передову, – розповів очільник облради.

З початком повномасштабного вторгнення до волонтерської діяльності також активно долучилися працівники виконавчого апарату та комунальних закладів Тернопільської обласної ради.

– Дуже важливо кожному з нас тримати високий моральний дух, та не залишатися осторонь, коли мова йде про збереження Незалежності України, –резюмував Михайло Головко.

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