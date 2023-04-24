Скандал у Тернополі: Кремінь святкував перемогу під російськомовну попсу

22 квітня, після перемоги над тернопільською “Нивою” у Першій лізі колектив ФК“Кремінь” шокував своєю поведінкою. У Тернополі команда зуміла здолати “Ниву” із рахунком 2:0. Після звитяги було гучне святкування, на жаль, з нотками скандалу.

Як стало відомо Футбол 24, у роздягальні переможці увімкнули трек Анни Асті “По барам”. Це українська співачка, яка продалась – проживає на Росії та активно будує там кар’єру, замовчуючи війну проти України.

Така поведінка Кременя обурила представників Ниви, які зробили зауваження. Команда з Кременчука вимкнула ганебну пісню й надалі з її роздягальні звучала українська музика.

Нагадаємо, що прослуховування російського = фінансування війни. Річ у тім, що частину прибутку, який артисти отримують від стрімінгових платформ, йдуть на податки, які використовують на спонсорування російської армії.