24.04.2023 22:20

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Скандал у Тернополі: Кремінь святкував перемогу під російськомовну попсу

24.04.2023

Ірина Нова

98

Тернопільщина, Новини, Спорт

Поширити:

22 квітня, після  перемоги над тернопільською “Нивою” у Першій лізі колектив ФК“Кремінь” шокував своєю поведінкою. У Тернополі команда зуміла здолати “Ниву” із рахунком 2:0. Після звитяги було гучне святкування, на жаль, з нотками скандалу.

Як стало відомо Футбол 24, у роздягальні переможці увімкнули трек Анни Асті “По барам”. Це українська співачка, яка продалась – проживає на Росії та активно будує там кар’єру, замовчуючи війну проти України.

Така поведінка Кременя обурила представників Ниви, які зробили зауваження. Команда з Кременчука вимкнула ганебну пісню й надалі з її роздягальні звучала українська музика.

Нагадаємо, що прослуховування російського = фінансування війни. Річ у тім, що частину прибутку, який артисти отримують від стрімінгових платформ, йдуть на податки, які використовують на спонсорування російської армії.

Джерело: Футбол 24

Теги: скандал, Тернопіль, спорт, тернопільська "Нива, ФК "Кремінь"

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах