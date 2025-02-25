Скандал у спецшколі на Тернопільщині: вихователька била учня по голові

На Тернопільщині судитимуть виховательку одного зі спеціальних навчальних закладів, яка побила дітей у їдальні.

Ювенальні прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно виховательки однієї із зі спеціальних шкіл на Тернопільщині.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, у вересні 2024 року вихователька, побачивши, як другокласник спецшколи вечеряє, стоячи біля столу у їдальні, вирішила “покарати” його за нібито неналежну поведінку, вдаривши дитину рукою по лівому плечу, а згодом – ще кілька разів по потилиці.

Через кілька хвилин педагог побачила біля віконця з видачі страв першокласника, який теж, за переконанням виховательки, погано себе поводив. Жінка схопила за руку дитину й почала тягнути, хлопчик впав на підлогу, вирвався з рук виховательки й відбіг убік. Проте працівниця спецшколи знову підійшла до першокласника й вдарила його по потилиці.

Моменти побиття дітей були зафіксовані на відео камер спостереження навчального закладу.

Виховательці інкримінують ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного бою і не спричинили тілесних ушкоджень).