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Сільський голова і секретар “вділили” родичам понад чотири гектари землі, підробивши рішення сесій

18.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Кременецька міська громада

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Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сільського голови та секретаря сільської ради, які підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування про затвердження проєктів землеустрою та виділення землі (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, сільський голова спільно із секретарем однієї із сільських рад Кременецького району у 2019-2020 роках підробили рішення сесії ради про надання земельних ділянок своїм родичам. На розгляд сесії ці питання не виносились.

Через протиправні дії вказаних осіб із комунальної власності на користь дружини та дочки сільського голови, зятя секретаря сільської ради незаконно вибули три земельні ділянки загальною площею 4,4 га вартістю понад 700 тис гривень.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільщина, новини, Кременецька громада

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