Шукаючи легкий заробіток, жителька Тернопільщини втратила понад 135 тисяч гривень

Жителька Тернопільщини стала жертвою інтернет-шахрайства, пов’язаного з так званими «оплачуваними онлайн-завданнями».

До правоохоронців звернулася жителька одного з селищ Тернопільського району, 1995 року народження.

Жінка повідомила, що невідома особа під приводом надання легкого заробітку в мережі – перегляду та вподобання коротких відео на профільній платформі – незаконно заволоділа її грошовими коштами.

За словами заявниці, спочатку спілкування відбувалося в месенджері.

Потерпілу переконали перейти за посиланням для створення «особистого кабінету», де нібито нараховувалася винагорода за виконання завдань – «лайки» під відео.

Згодом шахраї почали наполягати на так званому «підвищенні рейтингу», для чого вимагали поповнювати депозит у псевдокабінеті.

У результаті жінка самостійно здійснила кілька грошових переказів на різні банківські картки. Загальна сума збитків становить близько 135 000 гривень, повідомляють правоохоронці.

За даним фактом триває перевірка. Матеріали передано для подальшого реагування.

Поліція застерігає:

не довіряйте пропозиціям «легкого заробітку» в інтернеті, особливо тим, де обіцяють швидкий дохід за прості дії;

не переходьте за сумнівними посиланнями та не створюйте «кабінети» на невідомих ресурсах;

не переказуйте кошти та не сплачуйте «депозити», «внески» чи «комісії» для отримання винагороди;

у разі підозрілих пропозицій одразу припиняйте спілкування та звертайтеся до поліції.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та не дозволяти шахраям наживатися на довірливості.