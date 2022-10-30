З Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу.

На цьому акцентував під час свого звернення президент України Володимир Зеленський.

«Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством. Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії», – акцентував Володимир Зеленський.

Сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства.

«Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу… Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю: це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі. Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору», – зазначив президент.

За його словами, зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні «Великої двадцятки».

«Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у «двадцятці». Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом. Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи, – підкреслив Володимир Зеленський. – Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Україна була і може бути й надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти».

Росія ж заявила, що зупиняє свою участь у реалізації «зернової угоди» начебто через «теракт», здійснений «київським режимом» у Севастопольській бухті за участі фахівців Великої Британії сьогодні вранці, 29 жовтня.

Також у міноборони рф заявили, що ціллю так званого «теракту» нібито були кораблі Чорноморського Флоту та цивільні судна, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.