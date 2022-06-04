4 червня вдень грози, в окремих районах шквали 15 – 20 м/с, град. Стовпчики термометрів піднімуться до 30ºС

На вихідні Тернопільщина перебуватиме під впливом циклону, що зміщуватиметься на Північно-Західну Україну та його активних атмосферних фронтів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у західній Україні. Очікується перший рівень небезпечності, жовтий.

4 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень під час гроз в окремих районах шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 10 – 15º тепла, вдень 25 – 30º тепла. 4 червня вдень грози, під час гроз в окремих районах шквали 15 – 20 м/с, град.

5 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 12 – 17º тепла, вдень 19 – 24º тепла.

6 червня синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12º тепла, вдень 21 – 26º тепла.

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