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Штормове попередження оголосили на Тернопільщині

21.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Погода

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Штормове попередження оголосили на Тернопільщині через тумани та ожеледицю. За прогнозами синоптиків, вночі та вранці видимість знижуватиметься до 200 метрів, на дорогах буде слизько.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 22 листопада Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску.

«У краї очікується хмарна погода, обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці буде туман, слабка ожеледь. На дорогах утворюватиметсья ожеледиця. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с., температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла. 22 листопада вночі та вранці можливий туман видимістю 200 – 500 м., на дорогах ожеледиця. 23 листопада також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла».

За попередніми прогнозами, з середини тижня у краї потеплішає. 24 листопада очікуються опади, переважно у вигляді дощу, температура 0 – 5° тепла.

Автор: Роман Васильович

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