Штормове попередження оголосили на Тернопільщині

Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він сприятиме опадам – можливі дощі та мокрий сніг. Температура коливатиметься вночі на рівні 1 – 6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 28 січня на Тернопільщині буде хмарно. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Відтак в області оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.