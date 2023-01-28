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Штормове попередження оголосили на Тернопільщині

28.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Цікаво, Погода

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Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він сприятиме опадам – можливі дощі та мокрий сніг. Температура коливатиметься вночі на рівні 1 – 6º морозу, вдень від 3º морозу до 2º тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 28 січня на Тернопільщині буде хмарно. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Відтак в області оголошено штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

“28-го січня, циклончик на ім’я Jan крутитиметься над Кримом і закидатиме мокрого снігу та дощу. Температура повітря у нічні години буде з “мінусами”, очікується 2-7 градусів морозу, впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться переважно поблизу нуля. З 30-го січня, з понеділка, поступово побільшає опадів, зайдуть атмосферні фронти з заходу, північного заходу Європи. Сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, буде красиво, хоч якось опади переб’ють іншою картинкою цю надокучливу сіру щільну хмарність, проте ситуація на дорогах ускладниться. Водії, обережно!”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Теги: новини Тернопільщини, погода на Тернопільщині, цікаво, штормове попередження

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