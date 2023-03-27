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Шквал емоцій: у Тернополі відбулася прем’єра французької комедії “Мадмуазель, негайно одягніться” (фото)

27.03.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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До Міжнародного Дня театру, у Тернопільському академічному українському драматичному театрі відбулася прем’єра  французької l’amourної комедії К. Маньє – “Мадмуазель, негайно одягніться!”.

Молодий художник Блез д’Амбріє, аби покінчити з безгрошів’ям, погоджується на авантюрний крок – одружитися на вигідній нареченій, щоб зробити кар’єру успішного художника.

На це Блеза спонукає коханка, спокуслива Женєв’єва. Вона вмовляє його тимчасово зняти фешенебельну квартиру, найняти першокласних слуг, видаючи себе за респектабельного художника, щоб справити враження на наречену та її батьків.

І звісно, як і годиться в комедії, Блез не раз опиняється на межі «провалу», бо замість обіцяного метрдотеля бюро послуг присилає молоденьку, недосвідчену служницю Марі із далекої провінції, яка не тільки невміло прислуговує, та ще й своєю наївністю руйнує всі його плани.

Несподівані повороти сюжету, приховані інтриги, іскрометний гумор у Lamurній комедії «Мадмуазель, негайно одягніться!».

Детальніше у світлинах.

Джерело: Тернополяни

Теги: Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, "Мадмуазель негайно одягніться!"

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