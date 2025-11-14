Школярка з Тернополя здобула Гран-прі на всеукраїнському конкурсі

Юна тернополянка Стадник Софія, учениця 3 класу відділу «Художнє оздоблення текстилю» Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, отримала найвищу нагороду – Гран-прі у Всеукраїнському багатожанровому мистецькому онлайн-конкурсі «Мистецьке сузір’я України».

Конкурс організувала громадська організація «Місія успіху», розповіли у міській раді. Софія представила на розгляд журі роботу «Лялька-Українка» у номінації «Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво». Її твір вирізняється поєднанням народних мотивів із сучасними прийомами авторської майстерності.

Класна керівниця юної мисткині – Алла Твердинюк, викладачка вищої категорії, викладачка-методистка.