14.11.2025 22:31

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Школярка з Тернополя здобула Гран-прі на всеукраїнському конкурсі

14.11.2025

Ірина Нова

35

Новини, Оперативно, Тернопільщина

Поширити:

Юна тернополянка Стадник Софія, учениця 3 класу відділу «Художнє оздоблення текстилю» Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука, отримала найвищу нагороду – Гран-прі у Всеукраїнському багатожанровому мистецькому онлайн-конкурсі «Мистецьке сузір’я України».

Конкурс організувала громадська організація «Місія успіху», розповіли у міській раді. Софія представила на розгляд журі роботу «Лялька-Українка» у номінації «Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво». Її твір вирізняється поєднанням народних мотивів із сучасними прийомами авторської майстерності.

Класна керівниця юної мисткині – Алла Твердинюк, викладачка вищої категорії, викладачка-методистка.

Теги: Тернопіль, Художня Школа, конкурс, школярка, Гран-прі

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах