Школярка з Тернополя – переможниця Всеукраїнської олімпіади з географії

Чудові результати на олімпіаді показала учениця Тернопільського класичного ліцею Дарина Рибчинська. Дівчина посіла ІІІ місце серед представників 11-х класів. Крім диплому, Дарина отримала сертифікат на отримання академічного гранту, що дає їй право безкоштовно навчатися в Київській школі економіки (KSE).

Відзначимо, що дівчина вже третій рік поспіль є переможницею та призеркою lV (фінального) етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. Одинадцятикласниця отримує стипендію міського голови («Кращий учень закладу освіти»), президентську стипендію за високі досягнення у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів. Завдяки старанням і наполегливості ліцеїстка здобула перемогу в міському конкурсі серед учнівської молоді «Учень року-2024».

Вітаємо Дарину та її вчительку Ольгу Романишин з високим досягненням і бажаємо нових здобутків!