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Школярі з Тернопільщини принесли у міську ради продукти для воїнів ЗСУ

20.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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З початком повномасштабного вторгнення більшість українців, незалежно від віку, роблять усе можливе, аби допомогти нашому війську.

Приносити гроші та різноманітну допомогу у штаб, що діє при міській раді, стало вже доброю традицією серед мешканців Чортівської громади, пише Чортківська міська рада.

Особливо часто туди навідуються дітлахи. Маленькі патріоти влаштовують ярмарки, виступають на вулицях та придумують неординарні способи, аби зібрати кошти на армію.

На цей раз учні Чортківської ЗОШ №2 принесли захисникам консервації та інші продукти.

“Вже у понеділок наша волонтерська команда вирушить у дорогу та доставить до воїнів все, що ми разом із вами їм підготували”,  зазначили у міській раді.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Волонтерство, допомога ЗСУ, Чортківська громада

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