Школярі з Тернопільщини принесли у міську ради продукти для воїнів ЗСУ

Приносити гроші та різноманітну допомогу у штаб, що діє при міській раді, стало вже доброю традицією серед мешканців Чортівської громади, пише Чортківська міська рада.
Особливо часто туди навідуються дітлахи. Маленькі патріоти влаштовують ярмарки, виступають на вулицях та придумують неординарні способи, аби зібрати кошти на армію.
На цей раз учні Чортківської ЗОШ №2 принесли захисникам консервації та інші продукти.
“Вже у понеділок наша волонтерська команда вирушить у дорогу та доставить до воїнів все, що ми разом із вами їм підготували”, – зазначили у міській раді.