Школярі 1-4 класів у Тернополі харчуватимуться безкоштовно

З наступного тижня школярі 1-4 класів у школах Тернополя харчуватимуться безкоштовно, про це інформують у міській раді.

“Для забезпечення цієї ініціативи з місцевого бюджету виділено 9,9 млн грн, а також надійшло понад 23 млн грн субвенцій із державного бюджету. Наразі тривають організаційні заходи та тендерні процедури, щоб якнайшвидше запустити повноцінне гаряче харчування – обіди для учнів початкових класів” – йдеться у повідомленні.

Дату початку безкоштовного харчування буде повідомлено додатково.