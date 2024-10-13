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Школярі 1-4 класів у Тернополі харчуватимуться безкоштовно

13.10.2024

Ірина Нова

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Офіційно, Тернопільщина, Новини, Освіта

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З наступного тижня школярі 1-4 класів у школах Тернополя харчуватимуться безкоштовно, про це інформують у міській раді.

“Для забезпечення цієї ініціативи з місцевого бюджету виділено 9,9 млн грн, а також надійшло понад 23 млн грн субвенцій із державного бюджету. Наразі тривають організаційні заходи та тендерні процедури, щоб якнайшвидше запустити повноцінне гаряче харчування – обіди для учнів початкових класів” – йдеться у повідомленні.

Дату початку безкоштовного харчування буде повідомлено додатково.

Теги: шкільне харчування, Тернопіль, ТМР

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