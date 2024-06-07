07.06.2024 20:47

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Шістьом полеглим захисникам надано звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

07.06.2024

Ірина Нова

53

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» на сесії міської ради посмертно присвоїли шістьом військовим.

Відповідне рішення прийняли депутати на черговому засіданні 38-ї сесії Тернопільської міської ради.

«Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради», – зазначили у міськраді.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали захисники:

  • молодший лейтенант Тришкалюк Сергій Ростиславович;
  • солдат Куць Тарас Михайлович;
  • лейтенант Коновал Сергій  Сергійович;
  • молодший лейтенант Петришин Тарас Петрович;
  • головний сержант Малюк Віталій Володимирович;
  • солдат Пелехатий Ярослав Зіновійович.

Захисники з Тернополя отримали відзнаки міністра оборони України

Теги: Тернопіль, ТМР, полеглі герої, «Почесний громадянин міста Тернополя»

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах