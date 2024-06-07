Шістьом полеглим захисникам надано звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» на сесії міської ради посмертно присвоїли шістьом військовим.

Відповідне рішення прийняли депутати на черговому засіданні 38-ї сесії Тернопільської міської ради.

«Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради», – зазначили у міськраді.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали захисники: