Шість ДТП із травмованими трапилися на Тернопільщині за вихідні

На дорогах Тернопільщини за останні дні трапилося шість ДТП із травмованими. У аваріях постраждали як пішоходи, так і водії, повідомляють у поліції області.

З переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні жителя Хмельницької області. Травми 23-річний чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 14 листопада опівночі між населеними пунктами Мушкатівка-Іванків.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Skoda Octavia не вибрав безпечної швидкості руху та збив пішохода, який перебував на проїзній частині дороги. Водій, попередньо, тверезий. За даним фактом триває розслідування.

Ще одного травмованого після автопригоди доставили того ж дня до Заліщицької лікарні о 18:46. Неподалік села Бересток водійка автомобіля Mazda, здійснюючи маневр повороту, допустила зіткнення із зустрічним автомобілем марки Skoda, водій якого отримав тілесні ушкодження.

П’яний кермувальник спровокував аварію в Бережанах. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій Nissan Qashqai не переконався у безпечному русі та врізався у мотоцикл Musstang МТ-125, яким керував 16-річний місцевий мешканець. Неповнолітнього з травмами та переломом госпіталізували до лікарні. Газоаналізатор “Драгер” показав, що в крові кермувальника автомобіля 1,19 проміле алкоголю. Його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дві автопригоди з травмованими зареєстрували поліцейські на дорогах міста та області 16 листопада.

О 15:40 на автодорозі сполученням м. Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець в селі Вигода під час зустрічного роз’їзду не розминулися автомобілі Renault Scenic та Opel Insignia. Тілесні ушкодження отримали двоє кермувальників, але вони від госпіталізації відмовилися.

Під колеса автомобіля Nissan Rogue потрапила жителька Тернополя 1951 року народження. Аварія трапилася близько 18:00 на вулиці Микулинецька. Жінка переходила дорогу в межах регульованого пішохідного переходу. Її з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні.

Ще одну автопригоду зареєстрували слідчі поліції у Тернополі 17 листопада близько 7 ранку. Водій автомобіля Mercedes-Benz Metris, рухаючись вулицею Микулинецька в напрямку селища Велика Березовиця, на пішохідному переході збив жінку. Потерпілу госпіталізували.

У всіх учасників аварій взяли зрази крові для перевірки на вміст алкоголю. Співробітники поліції з’ясовують причини ДТП.