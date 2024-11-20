Щороку у другу неділю листопада в Україні відзначають День молитви за сиріт

Згідно з статистикою, близько 120 дітей набувають статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Ця категорія потребує особливої підтримки та уваги.

На разі у нашій області на обліку Служби у справах дітей перебуває 926 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З них 93% діток влаштовані в сімейні форми виховання.

Загалом на Тернопільщині функціонують 73 прийомні сім’ї, 16 дитячих будинків сімейного типу та 478 опікунських сімей. З початку 2024 року на спільне виховання та проживання до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу влаштовано 29 дітей, а також усиновлено 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.