“Щоразу безстрашно йшов у бій…” – жителі Тернопільщини на колінах зустріли загиблого Героя

Вчора, 13 листопада, жителі Чортківської громади прийшли віддати останню шану ще одному Герою.

Ще 5 листопада від рук московських окупантів загинув житель с. Біла – Лісовий Петро. І лише вчора Герой повернувся до рідного дому…

Сршу у Соборі верховних апостолів Петра і Павла, а потім у рідному селі Героя його прийшли зустріти чимало людей: родичі, близькі, товариші та всі, хто усвідомлює, якою дорогою ціною Збройним Силам України дається деокупація наших земель…

Лісовий Петро був призваний на військову службу ще 25 лютого цього року. Служив навідником у роті вогневої підтримки. Щоразу безстрашно йшов у бій, адже розумів, яку відповідальність разом із побратимами несе за майбутнє всієї України…

Та 5 листопада відбувся його останній бій. У ході виконання бойового завдання загинув під час ворожого стрілецького вогню поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області…

У Героя вдома залишилась мама, сестра, двоє дітей.

Як повідомили у Чортківській міській раді, вібудеться похорон сьигодні о 12 год., у рідному селі Героя.