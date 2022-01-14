У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема, МЗС, МОН та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, і витоку персональних даних, за попередньою інформацією, не відбулося. Застосунок “Дія” працює в штатному режимі.

З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Служба безпеки України, Кіберполіція та Держспецзв’язок спільно з відповідними органами державної влади займаються розслідуванням інциденту та збирають цифрові докази.

Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.