Більшість поліцейських нарядів у Тернополі та районах переведуть у піший режим. Роблять це для того, щоб зекономити пальне.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 9 травня.

Шістдесят осіб зі зведеного загону повернулося із бойових завдань, які вони виконували за межами області, – повідомив Олександр Богомол. Тому тепер збільшимо кількість нарядів. У більшості наряди, у зв’язку з економією пального, будуть переведені в піший режим у межах міста і районних відділень. Однак це не вплине на швидкість та ефективність роботи нарядів поліції.

Начальник обласної поліції також зауважив, що на дорогах області побільшало дорожньо-транспортних пригод. Незважаючи на те, що камери, які фіксували перевищення швидкості зараз відключені, за порядком на дорогах стежать працівники патрульної поліції та муніципальної інспекції.

Камери, які фіксують перевищення швидкості не включені, – каже Олександр Богомол. – Коли вони запрацюють не знаю, їхню роботу регулює департамент патрульної поліції, який розташований у Києві. Однак, місцева патрульна поліція активно працює спільно з муніципальною вартою щодо виявлення порушень правил дорожнього руху. На трасах державного значення маємо додаткові патрулі.