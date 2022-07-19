З нагоди відзначення Міжнародного дня шахів, у Тернополі 20 липня в парку ім. Т. Г. Шевченка відбудеться турнір одночасної гри з шахів на підтримку Збройних сил України.

Цьогорічний шаховий флешмоб розпочнеться о 17:00 год., поблизу водограю «Сльози Гронського».

Усі кошти зібрані з турніру будуть спрямовані на потреби наших захисників.

Організатори: управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1».