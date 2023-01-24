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Що з водою у Тернопільському ставі? Яка причина забруднення?

24.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події, Екологія

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На плесі Тернопільського ставу декілька днів тому помітили кольорову плівку. Зараз держекоінспектори перевіряють воду, повідомляють Тернополяни.

Біля труби, яка впадає у став, представники Державної екологічної інспекції набрали воду для аналізу. Це, каже головний спеціаліст відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області Ольга Бугальська, можливе місце забруднення.

“Будемо досліджувати, що зловили в тій воді. В цьому випадку з кожної з цих пляшечок виконується свій показник. Їх виконуємо багато, тому й води має бути чимало. Деякі показники беремо зі скла, деякі з пластику, тому й необхідно набирати воду в кожен вид посуду”, – розповіла Ольга Бугальська.

За її словами, зразки води взяли у двох місцях. Фахівці мають визначити, наскільки водойма могла бути забруднена. Якщо показники води, які взяли вище, в місці можливого забруднення будуть погані, то будуть дивитися, чи вони забруднюють водойму дальше за течією.

В Держекоінспекції кажуть, що результати досліджень узятих проб води повідомлять за тиждень. Тим часом у мерії дану ситуацію поки не коментують.

Теги: Тернопіль, екологія, події, тернопільське озеро, забруднення води

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