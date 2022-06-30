Що відомо про стан захисниці Маріуполя “Пташки”? – Газета Свобода
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Що відомо про стан захисниці Маріуполя “Пташки”?

Ірина Нова
30.06.2022
в ВІЙНА З рф, Головне в номері, Новини
Що відомо про стан захисниці Маріуполя “Пташки”?
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Перемовини щодо повернення з полону додому українських жінок – це окрема історія. Сподіваємось, що найближчим часом “Пташка” повернеться разом із іншими українськими героїнями.

Про це 24 каналу розповів колишній командир полку Максим Жорін. Він також зазначив, що стан захисниці “Азовсталі” в цілому – задовільний.

“З нею відносно все нормально, але дуже хочеться повернути її на підконтрольну Україні територію”
– говорить Жорін.

Окрема лінія перемовин ведеться, аби повернути додому всіх українських жінок із полону, також додав екскомандир полку.

Напередодні ми повідомляли, що усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців “Азовсталі”, зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року.

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Джерело: канал 24
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Ірина Нова

Ірина Нова

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