Під час масштабного обміну військовополоненими було звільнено 144 українських військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У межах найбільшого обміну від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з полону було звільнено 144 українських військових. Зокрема – 95 оборонців “Азовсталі”. Серед них – 43 військовослужбовці полку “Азов”.

Загалом визволено: 59 бійців Національної гвардії; 30 – Військово-морських сил; 28 – Збройних сил України; 17 – Державної прикордонної служби України; 9 – Територіальної оборони; 1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

За даними Головного управляння розвідки, більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Наразі всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.