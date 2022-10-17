17 жовтня у багатьох областях України – Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, пролунали потужні вибухи. Згодом повідомили про аварійне відключення світла в частині міст.

Про це пишуть Телеграм-каналі ЗСУ.

О 12:55 на всій території України було зафіксовано сигнал повітряної тривоги, після чого стало відомо про виліт ракет, випущених у західному напрямку.

У Вінниці пролунала серія вибухів. Повідомляється про роботу ППО у регіоні.

Після цього було зафіксовано проліт ракети над Хмельницькою областю. Близько 14.00 вибухи було чути у Хмельницькій області. Про це повідомляє голова місцевої ОВ Сергій Гамалія.

“У Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтесь у укриттях! Віримо у ППО!” – йдеться у заяві.

Крім того, вибухи пролунали і на Тернопільщині. Повідомляється про роботу ППО.

На Рівненщині повідомляється про відключення електропостачання.

На Львівщині також зафіксовано вибухи. Повідомляється про роботу ППО. Але згодом голова Львівської ОВА спростував інформацію про “прильоти”.

“Офіційно: інформація про вибухи у Львівській області, яку за повітряної тривози поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. У Львівській області все спокійно. Дякуємо нашим воїнам на всіх фронтах”, – написав Максим Козицький.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія вранці 17 жовтня обстріляла Роменський район Сумської області. Ворог потрапив об’єктами інфраструктури, внаслідок чого загинули троє людей.