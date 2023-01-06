Що таке рулетка онлайн та як в неї грати

Онлайн-рулетка від Pin Up casino – це варіант, пропонований віртуальними казино гри в рулетку, що пропонується наземними казино.

Тому онлайн-рулетка https://pin-up.ua/casino/roulettes ґрунтується на тих же принципах, що й традиційна рулетка. Це настільна гра, що складається з колеса або рулетки, зовнішній циферблат якої розділений на 38 слотів, чергуючи кольори червоного та чорного.

Особливості ігрового процесу у рулетку на гривні

<p>Квадрати пронумеровані від 1 до 36, а два зелені квадрати мають цифри 0 і 00. Як тільки колесо рулетки було запущено круп’є, воно обертається навколо осі з вільною кулею, яка коли колесо перестає обертатися, випадково падає на слот. Щоб зробити ставку, гравці використовують так званий стіл. Таблиця складається з зони, квадрати якої дозволяють робити ставки на кольори, парні та коефіцієнти.</p>

<p>Внутрішня область столу дозволяє робити ставки на номери. В онлайн-рулетку грають з одним гравцем або кількома гравцями за одним віртуальним столом. Є багато версій, включаючи відео-рулетку, в яку грають із справжнім дилером, та справжній стіл рулетки, який знімається у прямому ефірі.</p>

Яка може бути інтернет рулетка

Рулетка – це міфічна гра Pin Up casino, яка завоювала всі наземні та онлайн-казино у світі. В даний час існують різні версії цієї гри, і трьома основними є європейська рулетка, американська рулетка і французька рулетка.

Європейська рулетка – найпопулярніша версія у світі. Він має слоти, пронумеровані від 1 до 36, пофарбовані почергово у червоний та чорний кольори та розділені на парні та непарні числа. Також можна робити ставки на стовпці та рівні. Він відрізняється від інших версій переважно відсутністю подвійного нульового слота (00). Європейська рулетка на гривні насправді має лише один нульовий слот, що знижує перевагу будинку з 5,26% до 2,7%. Тому гравці віддають перевагу цій версії рулетки.

Французька онлайн-рулетка – це набагато рідкісний варіант рулетки, ніж два інші. Він характеризується, як і європейська рулетка, відсутністю подвійного нульового слота. Французька інтернет рулетка відрізняється від європейської рулетки своїми конкретними правилами, зокрема щодо спільного використання, коли м’яч зупиняється на 0, а гравець не робить ставки. У цьому випадку ставка складає лише половину програвиста.

Американська рулетка має слот 0 та 00, що збільшує перевагу казино перед гравцями. Ви можете робити ставки на числа, кольори, парні та коефіцієнти, стовпці або третини.

Історія виникнення ігри рулетка

Походження рулетки залишається незрозумілим, і є кілька гіпотез про це. Деякі приписують походження рулетки китайцям. Ця гра існувала б давно в Китаї у вигляді старої настільної гри, яка складалася з 37 фігурок, що становлять тварин у магічному квадраті, щоб на загальну суму 666. Інша гіпотеза у тому, що це гра перегукується з древнім римлянам. Легіонерам дозволялося грати в азартні ігри, деякі з яких включали обертання щита або колеса колісниці.

У Стародавній Греції також була гра, що нагадує рулетку. Греки вписали символи на щиті, кинутому, щоб обертатися, як колесо рулетки. У будь-якому випадку очевидно, що сучасна французька ігри рулетка була винайдена в 17 столітті французьким математиком Блезом Паскалем. Однак остання була натхненна двома дуже популярними іграми на той час і цікаво близька за своїми принципами до сучасної рулетки. Це Roly Poly та Event-Odd, у яких вам доводилося обертати колесо, щоб зробити ставку на результат.