Що робити при отруєнні грибами: поради тернопільських лікарів

У літньо-осніннй період люди часто потрапляють до медзакладів через отруєння грибами.

Що робити у випадку такого отруєння, до приїзду медиків – знає не кожен, то ж лікарі Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб дали кілька рекомендацій: