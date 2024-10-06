Що робити при отруєнні грибами: поради тернопільських лікарів

У літньо-осніннй період люди часто потрапляють до медзакладів через отруєння грибами.
Що робити у випадку такого отруєння, до приїзду медиків – знає не кожен, то ж лікарі Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб дали кілька рекомендацій:
«Промийте шлунок простою водою. Дотримуйтеся постільного режиму. Пийте багато рідини, зокрема, вод, підсоленої води чи прохолодного чаю, це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Прийміть сорбенти. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, а особливо, молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм. Не займайтеся самолікуванням, одразу звертайтеся до спеціалістів», – розповіли медики.