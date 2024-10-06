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Що робити при отруєнні грибами: поради тернопільських лікарів

06.10.2024

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Здоров`я

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У літньо-осніннй період люди часто потрапляють до медзакладів через отруєння грибами.

Що робити у випадку такого отруєння, до приїзду медиків – знає не кожен, то ж лікарі Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб дали кілька рекомендацій:

«Промийте шлунок простою водою. Дотримуйтеся постільного режиму. Пийте багато рідини, зокрема, вод, підсоленої води чи прохолодного чаю, це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Прийміть сорбенти. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу, а особливо, молочні та кисломолочні продукти, адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм. Не займайтеся самолікуванням, одразу звертайтеся до спеціалістів», – розповіли медики.

Теги: отруєння грибами

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