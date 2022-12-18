Що потрібно зробити жителям Тернопільщини, щоб кури краще неслися зимою

Ви помічали, що кури найкраще несуться влітку й навесні, ніж у холодні сезони. Це відбувається через температурні скачки міжсезоння й може призвести до того, що кури повністю відмовляються нести яйця.

Також, вони не несуться через нестачу світла, стреси, незбалансоване харчування, линьку й вік. Для того, щоб кури несли яйця кожні 24-26 годин, необхідно, облаштувати ідеальні умови в курнику.

Погане освітлення.

Пам’ятайте, що в курнику має бути багато світла. Зазвичай, несучкам потрібно не менше 16 годин денного світла. Проте, взимку цього важче домогтися, але виправити можливо за допомогою штучного освітлення. Для цього, використовуйте звичайні лампочки чи бездротові ліхтарики.

Неякісне харчування.

Кури починають погано нестися, через незбалансоване харчування. Тому, необхідно налагодити їх раціон. Для гарної продуктивності курей, додавайте в корм бурякові листки, черепашник й подрібнені свіжі овочі. Щоб несучки були здоровими й приносили багато яєць, їх раціон повинен складатися з 38 поживних речовин.

Стресові умови.

Якщо в курнику дуже багато курей, то вони постійно товчуться один біля одного — це причина для поганої продуктивності несучок. Птахам дуже потрібен вільний простір, тому розділіть їх, наприклад, на 2 курника. Запам’ятайте, що на 1 кв. м. площі, можна розміщувати не більше 5 курей.

Якщо проблема стосується хижих тварин чи шкідників, тоді потрібно поставити металеві екрани на вікна й двері або зробити щільну сітку з дроту. Головне, щоб курник був повністю безпечним й добре провітрювався.

Оптимальна температура для несучок +15 градусів за цельсієм й більше. Якщо температура нижче за вказану, тоді потрібно утеплити курник.

Прискорення линьки.

Зазвичай, у період линьки, кури не несуться, й це для них природно. Змінюючи пір’я, вони втрачають багато енергії й вітамінів. Саме тому, необхідно, давати спеціальні препарати для пришвидшення линьки або додавати в корм білок, кукурудзу, насіння соняшника й свіжу траву.