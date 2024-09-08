Що покласти в мішок, щоб картопля не проростала

Звичайно, без дотримання основних вимог зберігання жодні хитрощі не допоможуть. Лише разом з усіма рекомендаціями досягається найкращий результат.

Щоб картопля не проростала, її зберігають у прохолодному, сухому приміщенні (комора, льох). Ніякого сонячного світла та джерел тепла не повинно бути, а от вентиляція мусить бути присутньою.

На додаток до цього можна взяти на озброєння трюк, який у минулі часи використовували у селах. Деякі дачники й досі його застосовують.

Суть полягає у використанні каштанів та жолудів. Їх верто покласти прямо у мішок, сітку чи контейнер із картоплею.

Спосіб зовсім не потребує витрат і допоможе відстрочити проростання бульб.

Існує ще один цікавий спосіб зберігання картоплі. Урожай рекомендують розміщувати пошарово з буряком.

Наприклад, спочатку викладають шар буряка, а потім картоплі й так далі. У чому сенс? Буряк забирає зайву вологу, яка потрібна йому для кращого зберігання.А картоплі така волога не потрібна, аби вона не гнила.

Виходить гармонійне поєднання, завдяки якому довше зберігається товарний вигляд урожаю.