Володимир Зеленський підтвердив, що бійців із “Азовсталі” повернуть Україні.

Захисників Маріуполя, які майже три місяці перебували у блокаді на території металургійного заводу “Азовсталь” і напередодні отримали новий наказ від військового керівництва щодо збереження своїх життів, планують звільнити за процедурою обміну.

Про це у суботу, 21 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого чергового інтерв’ю у зв’язку з трирічною річницею інавгурації, повідомляє “Телеграф”.

“Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на “Азовсталі”. Далі все залежить від того, що себе брала ООН, “Червоний хрест”, російська федерація, що вони (бійці — ред. редакцією) будуть у безпеці і чекатимуть того чи іншого формату обміну. ​​На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення та підготовки до діалогу, до обміну тощо“, — пояснив глава держави.

Наразі інформацію щодо дати, коли українська влада планує провести операцію з обміну маріупольських героїв, Зеленський не розголошує.

Крім того, гарант зазначив, що “десятки-сотні разів” закликав лідерів інших країн надати зброю для деблокади Маріуполя та її захисників, але відповідної допомоги Україна так і не отримала. Тому довелося покладатися на дипломатію, адже військовим шляхом розблокувати багатостраждальне місто було неможливо.

Зеленський також повідомив, що від долі людей з “Азовсталі” залежатимуть, у тому числі і подальші переговори з рф.

“Як вони поводяться з маріупольцями… Я говорив, якщо ми дізнаємося, що вони знищили людей на “Азовсталі”, жодних розмов з росією більше ніколи не буде. Сьогодні вони дали можливість, знайшли форму, щоб ці люди були живі, і вони їх вивезли. Далі буде обмін, від результатів цих процесів багато чого залежить“, — підсумував він.