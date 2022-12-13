З Донеччини до Тернополя прибув ще один евакуаційний потяг

У Тернополі переселенців зустріли тернопільські рятувальники і волонтери.

Жителька Донеччини Галина Лозовецька прийняла рішення їхати через часті обстріли біля Первомайського. Жінка каже: внаслідок вибуху загинули її сусіди.

“Ми пережили багато жахіття. Не хотілося їхати зі свого дому. Чекаємо звільнення. Але останнім часом дуже багато обстрілів, вибухів. Ми втратили близьких нам людей. Не було спокійного ні одного дня останнім часом. Ми боялися за свої життя і тому вирішили евакуюватися. Тут інше життя. Головне, що спокійно і відносно безпечно”.

Спільно з рятувальниками працювали психологи ДСНС. Вони консультували переселенців та допомагали їм знайти місця для тимчасового перебування.

Загалом на Тернопільщини проживає понад 90 тис. переселенців. Більшість з них облаштувалися у гуртожитках, комунальних будівлях, у домівках місцевих мешканців.