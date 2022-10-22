Про початок роботи та переміщення фабрики розповів голова Копичинецької громади – Богдан Келічавий. Релокована у Копичинецьку громаду з Харківської області меблева фабрика готується до роботи: потроху закинуті приміщення перетворюються на сучасний цех.

“Їхнє майно пограбували, техніку викрали, попередній цех майже повністю зруйнували. Можна було продати те, що залишилось і виїхати. Але вони вірили в свою справу та Україну і ризикнули переїхати у незнайомий регіон. Морально це важко, попереду ще багато роботи. Але найважче вже позаду. Вболіваємо і продовжуємо допомагати!” – написав голова громади.