14 травня Наталія Стребкова здобула першість на міжнародних змаганнях в столиці Литви – Вільнюсі, та встановила свій особистий та новий рекорд області в бігу на 5000 м (16:00.34 сек.).
Наталія, багаторазова чемпіонка України, майстер спорту України міжнародного класу, учасниця літніх Олімпійських ігор (Токіо, 2021 р.).
Палка підтримка литовських уболівальників, солідарність і повага до українського народу відчувається й на спортивних аренах. Тож бажаємо Наталії подальших успіхів та перемог на світовій арені.