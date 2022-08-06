Діти переживають війну не менш емоційно, аніж дорослі. Тому стараються зробити свій внесок, щоби пришвидшити перемогу.

6-річна Ілона Войнар з села Підгайчики Теребовлянської громади вирішила заробити грошей для захисників, продаючи закладки до книжок. Дівчинка їх робить власноруч, повідомляють Т1 Новини.

Ілона влаштувала журналістам майстер-клас. Показала як вона робить закладки. Розмальовувати їх старається по-різному, щоб покупець мав з чого вибрати. Мати Ілони Олена розповідає, що була вражена таким вчинком доньки. За два дні Ілона назбирала тисячу гривень. Гроші відразу перерахували волонтерам, які збирають на автомобілі для ЗСУ.

Подробиці про маленьку волонтерку — у сюжеті телеканалу Т1.