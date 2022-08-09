По 200 балів отримали шестеро випускників Шумського закладу загальної середньої освіти на мультипредметному тесті. Про це повідомляють на сторінці закладу у фейсбуці.
Цьогоріч вони здавали три предмети одночасно: українську мову, історію України та математику. Двоє випускників отримали по 200 балів одразу з двох предметів:
- Федусь Катерина – українська мова та історія України;
- Філіп’юк Олександр – українська мова та математика;
- Сачко Алла – історія України;
- Степовенко Юрій – історія України;
- Кунинець Марія – українська мова;
- Бабій Анастасія- історія України.