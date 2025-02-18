Шахраї виманюють кошти у жителів Тернопільщини: найпоширеніша схема

Шахраї зламують акаунти або створюють їхні точні копії у соціальних мережах та месенджерах, зокрема Telegram, та від імені жертви звертаються до рідних і друзів із проханням про фінансову допомогу. Правоохоронці Тернопільщини за минулу добу зафіксували два випадки такого шахрайства, розповідають у поліції області.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що в Telegram отримала повідомлення від свого брата, в якому той просив терміново позичити гроші. Враховуючи, що вони часто спілкуються в цьому месенджері, вона нічого не запідозрила та переказала понад 22 000 гривень на вказаний рахунок.

Ще один випадок стався в Підволочиській громаді. Чоловік отримав повідомлення від начебто своєї родички, яка терміново потребувала матеріальної допомоги. Не роздумуючи, він перерахував понад 4 000 гривень. Лише після цього він вирішив зв’язатися і дізнався, що насправді грошей вона не потребувала.

Працівники поліції розповідають, як не стати жертвою шахраїв:

Якщо вам пишуть родичі чи друзі з проханням про гроші – перед перерахунком обов’язково зателефонуйте їм та уточніть правдивість інформації.

Звертайте увагу на стиль написання повідомлень. Часто шахраї використовують машинний переклад або пишуть короткими, незвичними для вашого знайомого фразами.

Не поспішайте переказувати гроші. Аферисти наголошують на терміновості, щоб людина не встигла перевірити правдивість інформації.

Не переходьте за підозрілими покликаннями. Якщо вам надходять покликання нібито від знайомих, але вони виглядають незвично – краще не відкривати їх.

Що робити, якщо ваш акаунт у Telegram зламали?

Негайно змініть пароль, якщо ще маєте доступ до акаунта.

Перевірте активні сесії в Telegram (у налаштуваннях безпеки) та завершіть усі підозрілі підключення.

Увімкніть двофакторну автентифікацію, щоб унеможливити повторний злом.

Якщо акаунт повністю викрадено, спробуйте відновити доступ через офіційний сайт Telegram.

Повідомте друзів і родичів про злам, щоб вони не стали жертвами шахраїв.

Будьте уважні та завжди перевіряйте інформацію, особливо коли йдеться про гроші. Не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою! Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.