Шахраї виманюють кошти у жителів Тернопільщини: найпоширеніша схема

Шахраї зламують акаунти або створюють їхні точні копії у соціальних мережах та месенджерах, зокрема Telegram, та від імені жертви звертаються до рідних і друзів із проханням про фінансову допомогу. Правоохоронці Тернопільщини за минулу добу зафіксували два випадки такого шахрайства, розповідають у поліції області.
До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що в Telegram отримала повідомлення від свого брата, в якому той просив терміново позичити гроші. Враховуючи, що вони часто спілкуються в цьому месенджері, вона нічого не запідозрила та переказала понад 22 000 гривень на вказаний рахунок.
Ще один випадок стався в Підволочиській громаді. Чоловік отримав повідомлення від начебто своєї родички, яка терміново потребувала матеріальної допомоги. Не роздумуючи, він перерахував понад 4 000 гривень. Лише після цього він вирішив зв’язатися і дізнався, що насправді грошей вона не потребувала.
Будьте уважні та завжди перевіряйте інформацію, особливо коли йдеться про гроші. Не дозволяйте шахраям скористатися вашою довірою! Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.