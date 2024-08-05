Шахраї виманили у мешканки Тернопільщини майже 50 000 гривень

Мешканці Тернопільщини продовжують потрапляти у шахрайські пастки пройдисвітів, які представляються співробітниками банку. Здебільшого аферисти запевняють людей, що рахунки заблоковані чи доступ до банківських карток отримали невідомі, повідомляють про кібератаку або пропонують віддалену заміну SIM-карти.

Далі, аби начебто убезпечити електронний гаманець шахраї просять назвати коди, які надійшли у повідомленнях, продиктувати конфіденційні дані банківських карток або перерахувати гроші на тимчасовий безпечний рахунок.

Про черговий такий випадок розповіли у поліції Тернопільщини. Невідомі, які представилися працівниками банківської установи заволоділи коштами 52-річної мешканки Чортківського району, а це – 47 000 гривень. Жінка звернулася із заявою про злочин до правоохоронців.

Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття кримінального правопорушення.

Поліцейські нагадують жителям області, як уберегти свої заощадження:

якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте в банк за номером, вказаним на зворотному боці картки, або особисто зверніться у відділення банку;

співробітники банківської установи ніколи не перевіряють персональні дані;

не розголошуйте коди, які приходять на ваш мобільний номер, а також не набирайте невідомі комбінації цифр;

за жодних обставин не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки на прохання співрозмовників;

якщо ви зрозуміли, що розкрили персональні дані картки аферистам або з вашим рахунком проводять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.